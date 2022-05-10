台中市議員陳文政呼籲，台中市未來醫療量能恐不足，市府應及早準備。(林欣儀攝)

台中市議員陳淑華要求衛生局預估未來疫情高峰，要求市府及早準備。(林欣儀攝)

台中市議會今天進行警消環衛業務質詢，因近日新冠疫情持續升溫，多位議員關切醫療量能恐無法負荷，其中，市議員陳文政更擔心台中市疫情發展恐如同現在的雙北。衛生局長曾梓展則坦言，未來高峰預估單日確診2至5萬，且目前估算，台中市未來1周單日確診可能會破萬。

包括議員段緯宇、陳文政、蔡耀頡及陳淑華等人都表示，近日疫情升溫，相關局處相當辛苦，但也因確診人數不斷攀升，許多民眾湧入醫療院所，未來醫院量能究竟是否足夠？市府應提早準備。另議員陳清龍則建議，應提供警消第一線足夠快篩試劑，確保他們執勤安全。

陳文政指出，醫院救治的不只有感染新冠的患者，還得搶救癌症、中風或受傷等其他疾病患者，而根據中央的說法，目前輕症或無症狀者占確診比例99.7％，現在這些輕症、無症狀者卻都擠入醫療中心或區域醫院，根本與健保醫療分級的精神背道而馳，要求另設場域做分流。

陳淑華、陳文政同時也要求衛生局針對疫情發展做推估，曾梓展說，目前台中市單日確診約2000多人，目前估算約在未來1周、台中市單日確診人數會破萬，預計5月底單日確診將達到2至5萬，但這是根據國外的經驗去推算，一般而言，確診人數應是攀升，但這2天全國及台中市人數都微降。

曾梓展也坦言，若到疫情高峰時，醫療量能確實可能撐不住，目前台中市已規畫醫療分流措施，目前已有診所加入PCR，也將再有更多醫療院所加入。