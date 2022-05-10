為觸及更多不同客群，近年建商開始多角化經營。雄崗建設深耕豪宅市場，在農16推出「雄崗信義美術館」，跨界經營「義來藝去Eagle餐廳」，用藝術與空間緊密結合，營造獨有的優雅氛圍。如今，在自家豪宅案成立「雄崗美術館」，大力支持在地藝術家，不只做蓋房子的事，融入建築美學，為土地及鄰里做加分的事。

豪宅案遍地開花，有特色才能脫穎而出。雄崗建設經理林濰，身為二代卻在現場大小事親力親為，林濰說，董事長林清吉用藝術與空間緊密結合，「雄崗信義美術館」外觀採雙塔式ARTDECO風格，塑造友善土地與鄰里的建築，公設空間內配置高檔義大利家具，與中、西藝品做公共財，帶出豪宅內斂高雅的人文氣息。4樓為整層公設會館，有掛滿各式畫作的羅浮藝術長廊，彷彿當代潮流藝術空間，驚艷不少豪宅客群。

林濰指出，雄崗呼應本業多角化布局，首度跨界就在高雄豪宅聚落農16特區，興建2棟地上3.5樓、地坪達200坪的「義來藝去Eagle餐廳」，店內規劃咖啡、烘焙坊、義法餐廳，南屏店罕見地結合藝術中心，擺放董事長林清吉的私人收藏品，目前義來藝去Eagle餐廳在鼓山、岡山共5間分店。

為了讓藝術與空間緊密結合，拉近人與人、社區與環境的距離。因此，雄崗在自家豪宅案「雄崗信義美術館」2樓規劃藝術中心結合咖啡館的「雄崗美術館」，進一步將「建築即藝術」的核心理念實體化，每2個月就有一檔不同主題的展覽，免費開放讓民眾參觀，為年輕的藝術家提供更多舞台，打造藝術、文化、生活美學的交流平台。

雄崗跨界發揮加乘作用，透過美食與藝術斜槓經營，提升品牌能見度。連參觀民眾都直呼，有別於高雄的網美景點，來這邊不但可以欣賞藝術品大開眼界，還能喝杯咖啡，享受視覺、嗅覺、味覺兼具的美好時光。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)