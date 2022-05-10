COVID-19疫情帶動全球電商蓬勃發展，看好跨境支付市場潛力，區塊鏈企業奧丁丁集團宣布旗下奧丁丁支付OwlPay與金融科技企業Nium攜手合作，提供海外企業一站式即時跨境支付服務，不僅實現當日到帳，單筆跨境匯款手續費更低於10美元，有效簡化傳統支付流程，大幅提升企業營運效率，首波將瞄準東南亞跨國企業、跨境電商與旅遊平台。

奧丁丁支付OwlPay與Nium合作提供海外企業B2B一站式整合性服務──涵蓋自動化對帳、線上換匯、跨境支付服務等，並以開發者友善APIs串接企業內部管理系統，進行銷售訂單與供應商管理、財務對帳、線上審核，更可設定付款流程自動化。此外，結合NIUM具競爭力的外匯利率與廣泛支付網絡，NIUM系統支援超過一百種幣別線上換匯，企業透過網頁即可即時完成國際匯款。

OwlPay資深業務經理彭鈺真表示：「目前全球跨境匯款手續費平均落在25至30美元之間，OwlPay單筆跨境匯款手續費低於10美元且實現當日到帳，小額支付亦可完整到帳，提供更快、更便宜的跨境支付。此外，OwlPay支援6種幣別入金並可直接轉換當地貨幣匯出，各國企業僅需將款項一次入金至位於新加坡或香港的指定帳戶，即可進行多國匯款，位於新加坡及香港的企業更能直接以境內轉帳方式匯入款項，立即體驗OwlPay的強大效益。」

此次合作首波預計將推展至數位經濟快速成長的東南亞，據Google、淡馬錫控股（Temasek Holdings）與貝恩策略顧問公司（Bain & Company）所發布的東南亞數位經濟趨勢報告指出，東南亞2021年網路滲透率達75%，網路經濟GMV（Gross Merchandise Volume）達1,740億美元，預計於2025年達3,630億美元。