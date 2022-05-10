這兩天日股的走勢與美股連動很大，日經10日開低後一度大跌約2%。不過，在逢低買盤進駐後，跌幅也漸漸縮小。日股早盤結束時，日經指數收26,074.53點，跌244.81點或0.93%。東證收1,860.71點，跌17.68點或0.94%。

日經已連兩天走低，早盤中最低點25,773.83點，是近兩個月新低。分析師認為，就技術面來看，日股並沒有那麼糟，且美國經過這幾天大跌後，有機會看到反彈。因此，可能被賣過頭的日股，10日的跌勢也有了支撐。

個股中，東京威力科創跌1.86%，軟銀跌3.25%。本周要公布財報的日企中，索尼跌3.64%，任天堂持平，豐田汽車也跌2.09%。

另外，旅遊族群表現不佳，旅行社H.I.S.跌4.6%，日航也跌3.38%。

至於連跌兩日的日本製鋼所，10日續跌14%左右。因日前傳出，旗下子公司從1998年就開始捏造不實的產品數據資料。