許多民眾購買房屋前，一定會查詢內政部不動產交易實價網，評估標定區域房屋價格水準，但交易房屋如果附帶車位銷售，可能拉低每坪單價，台北市「大數據扣車位算房價2.0」，能計算房屋扣除車位後，實際平均每坪單價。

鄭益昌表示，不動產交易實價網查詢資訊，車位價格是否拆分計算，會讓房屋每坪價格有差異，例如1間房屋含車位，產權面積40坪，總價2000萬元，平均每坪50萬元。

鄭益昌接著說，然而但房市交易房屋與車位會分開計算，如果車位有10坪，銷售200萬，房屋實際價格等同1800萬，面積30坪，每坪單價實際為60萬元。

鄭益昌說明，「大數據扣車位算房價」2.0，已在系統內建置各社區公設比資料庫，採用公設比資料推算車位面積，作為同社區未申報車位資料參考，讓民眾能夠更精確計算房屋真正每坪單價。

鄭益昌指出，2020年北市府推出臺北地政雲，提供「大數據扣車位算房價」功能，如果有房屋交易未申報車位價格與面積，系統會藉由同社區與300公尺內車位交易資訊，推算出車位價格與面積，但後來發現與實際數據仍有差異。

鄭益昌提醒，台北市地政雲網站，買賣交易價格查詢介面，目前也完成改善，交易物件單價含有車位時，只要點開「單價是否含車位」，業面就會自動顯示不含車位的房屋建坪單價。