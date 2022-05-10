脫線家中過世享耆壽90歲 123字「最後遺言」曝光

藝界人生打滾50多年，草根喜劇演員脫線9日晚餐後突失去意識，在家中安詳過世，享耆壽90歲。他的兒子陳嘉成地說，脫線爸從最早的台語片、黑白電影、唱片、工地秀、餐廳秀，一直到現在的網路直播，都還獲得大家的支持，已經心滿意足。

脫線（陳炳楠）從人生舞台謝幕，他的兒子陳嘉成滿懷悲傷地說，父親過世時家人都陪伴在身邊，是他這一生最圓滿的事情，脫線爸從最早的台語片、黑白電影、唱片、工地秀、餐廳秀，一直到現在的網路直播，都還獲得大家的支持，他也很心滿意足了。

陳嘉成說，脫線爸的最大成就不在於拍了幾支電影、養了多少隻雞，而是把家庭顧得很好，脫線爸安詳走了，他的遺願就是希望大家繼續關心脫線牧場，他來台東30年了，喜歡台東的好山好水，離世後也希望繼續留在台東。

脫線自幼家境清寒，父親為多賺點錢自願當軍伕，但還沒打仗，船出海就被打沉，至今沒消息，那年他9歲，因是家中老大，便開始幫母親挑廚餘賺錢。

脫線退伍後考上巴士駕照，偶而會載「矮子財」等演員，有一次碰上大雨，雨刷壞了，他只好邊開車，邊探頭看路，「矮子財」看了冒冷汗脫口說「真的是脫線、脫線」，有時候缺演員，導演就找他頂替，導演經常罵他「脫線」，乾脆幫他取藝名「脫線」，和「阿西」搭檔，開啟他的藝界人生。

脫線從早期黑白電影，演到彩色電視和舞台脫口秀，成為國內喜劇泰斗，縱橫台灣演藝圈逾半世紀，因看盡人生百態，演藝圈的人情冷暖，62歲那年選擇走下五光十色的舞台，搬到後山台東開始他的事業第2春。

脫線初到台東時種2000棵椰子，最後只剩下2棵，改種木瓜，又得到病毒，無法採收，改養近百頭羊，最後還是失敗收場，演藝圈50年勤儉賺的錢全賠光，還負債5000萬元。

脫線70歲那年在朋友建議下，孤注一擲，向農會借錢養雞，媒體報導後，喚起大家對「脫線」的記憶，大家爭相到台東看脫線，也讓他的桶仔雞大賣，脫線牧場戰鬥雞「脫光光帶出場」成了經典廣告詞，脫線在台東成功打造桶仔雞王國，當起「國際雞場」的「雞長」。