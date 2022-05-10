宜家(IKEA)零售商的母公司Ingka集團計畫到2023年斥資30億歐元(約合32億美元)投資在新建和既有商店上，其中大部分用於改造宜家的郊區商店，使它們可以加速成為電子商務配送中心。

宜家零售經理Tolga Oncu告訴路透，資金將花在所有地區，不過約有3分之1將用於倫敦。倫敦是新門市模式和物流設施的試驗基地。

Oncu說，「大部分的花費將在我們現有的商店，因為我們討論的是轉型，重新設計廣場面積」。

在過去幾年，Ingka透過發展規模較小的店舖、重塑網站、推出新app，以及遠端規劃工具等數位服務，以順應網路購物的趨勢。

Oncu說，與其從少數的物流中心發貨，從附近的城外商店的倉庫出貨，意味著交貨更快、更便宜、碳排放量更低。「與其為線上購物建立中央倉儲能力，我們何不從宜家門店發貨」。

Oncu補充說，將現有城外商店的倉庫進行自動化，將佔去大部分投資。

目前地緣政治緊張、通膨高漲和消費者信心不斷惡化，許多企業變得謹慎起來。但Oncu表示，對於宜家來說，時機再好不過，「前景看上去有點暗淡，這意味著物超所值，價格低廉，而且品質、功能、設計良好，具有永續性和解決方案的需求將增加」。

在新冠疫情期間，由於人們待在家的時間更長，宜家廉價的家居用品需求創下紀錄。

在過去3年，Ingka在其全球32個市場的新商店及現有店舖投資了約21億歐元。