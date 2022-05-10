台灣離岸風電蓬勃發展，人才需求遽增，匯豐(台灣)宣布完成最新一筆「綠色服務貿易融資」(Green Service Trade Loan)，將協助英國能源招聘公司Spencer Ogden台灣分公司招募再生能源領域的國際專家。匯豐台灣指出，考慮到疫情對全球企業帶來的衝擊，導致國際人才流動性降低，經濟部調查報告便顯示，台灣五加二產業當中的離岸風電有近六成的廠商反映人才不足。本次金額達100萬美元的綠色服務貿易融資，除了協助Spencer Ogden招募在雲林離岸風場的綠色跨國人才、填補風電人才的供需缺口，並將支持台灣政府2025年再生能源發電佔比20%的政策目標。

匯豐(台灣)工商金融業務處負責人蕭仲程說明，企業營運模式隨著全球趨勢、社會發展以及供應鏈轉型，與過去的經營模式截然不同。近年匯豐台灣推出一系列創新的融資解決方案，擴大了貿易融資領域的範疇；以往當企業為無形商品業務進行融資時，通常是以透支或短期借款的方式進行借貸，因此借貸成本相對較高；隨著新經濟行業如顧問服務、人才招聘的興起，服務為導向的貿易融資作為一種新型態的解決方案，能夠涵蓋企業涉及到以服務為主的支出，成為綠色貿易中的新優勢。

蕭仲程解釋，傳統的貿易融資是指為企業提供進出口融資，此類型融資多為有形的實體貨品。至於未涉及到實物交換的貿易資金需求，則適合採用服務型態的貿易融資；有別於傳統的貿易融資，服務性質的貿易融資涵蓋了非資本密集型產業的費用，例如招聘費、服務費、技術費等，甚至某些特定產業的營運資金。而「綠色」性質的貿易融資則是專門用於支持環境保護或永續性的貿易活動，並在融資過程中納入國際認可的綠色貸款原則(Green Loan Principles)，此次為匯豐台灣所簽署的第二筆綠色服務貿易融資。

Spencer Ogden是一家在國際間享有盛譽的英國招聘公司，提供全面的招聘解決方案，包括獵人頭、長期和臨時合約服務，重點關注在綠色能源領域的中階技術人員和高階管理職位。看準台灣離岸風電發展潛力，Spencer Ogden積極擴展在台業務，Spencer Ogden亞太區總監Tom Reid表示，「獲得這種融資方式對我們來說非常重要，這不僅符合我們本身的綠色業務，同時也能夠進一步強化公司資金的流動性。此次透過匯豐台灣所提供的貸款服務，我們將能夠更迅速地招募經驗豐富、具國際視野和知識的風電人才，支持台灣以零碳排放能源取代高碳能源。」