僑泰高中幼保科學生參加2022年全國專題製作與創意競賽，學生以「老古粄不古板-粄的秘密世界」作品拿下佳作。（僑泰高中提供／盧金足台中傳真）

2022年全國專題製作與創意競賽成績出爐，僑泰高中幼保科陳永臻、張慈祐等同學以「邵年英雄逐鹿傳奇」、「老古粄不古板-粄的秘密世界」分別獲得第一、佳作的亮眼成績。

陳永臻、陳雅柔、史文馨、陳苡婷等四人，以「邵年英雄逐鹿傳奇」為題，勇奪家政群專題組全國第一，她們以「主題故事桌」作為主要呈現方式，讓學童可以抽換背景、操作人偶道具，重現邵族經典傳奇故事。

同學還運用巧思，將各種果實放入道具盒，學童可認識植物，也可發揮創意，取用果實拼出邵族吉祥物貓頭鷹，專題作品甚至精緻呈現邵族的四角吊網、家屋等情境，帶領孩童進一步認識邵族文化。

擔任參賽團隊組長的陳永臻表示，參加比賽之前，組員們利用寒假實習的機會，將作品帶到幼兒園試教，結果大受孩子們喜愛，許多學童下課後圍繞著他們，一直問「能不能再玩一下？」讓她們感到很有成就感。

張慈祐、劉家瑄、林姵均、許藝薰等人，以「老古粄不古板-粄的秘密世界」為題榮獲佳作，以客家「粄」文化作為發想，除用繪本呈現不同節日客家人食用的粄之外，還加入小摺頁、拉頁等巧思，帶領學童認識節慶、日曆和各種粄食的口味及特色。

組長張慈祐還帶領組員實地到客庄東勢考察，並實際學習粄的製作，希望讓藉由美食，讓台灣的孩童了解客家文化。

「為了更了解粄食，和組員不但一起向外婆學習如何做草仔粿，還向學校餐飲科老師學習如何製粄」，張慈祐說，實習時學以致用，繪本教學加入製粄活動，有吃有玩，生動的課程讓幼兒園的孩子驚喜不斷。

指導老師林玉惠強調，主題都是學生自行發想，比賽的規則是8分鐘介紹、7分鐘評審提問，組內每一個孩子都必須要有所表現，同學從生澀到能與他人侃侃而談，肯定學生的潛力無限，感謝家長一路以來的支持，和老師陪伴孩子度過每個練習的夜晚與周末。

校長溫順德表示，專題製作競賽難度極高，考驗同學目標管理、團隊合作及解決問題的能力，參賽同學從研究主題的訂定，到資料的蒐集，再經由彼此討論思辯撰寫成報告，不但要有原創性，更要有實用性，不僅是3年學習的總驗收，也是108課綱所強調的思辨力、創造力、實作力、合作力、表達力等五力的最佳實踐。