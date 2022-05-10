台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收29.720元，升1.3分，成交金額11.36億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為29.770元，早盤最高29.706元、最低29.825元。1110510

新台幣午盤升4.5分 暫收29.48元
在岸人幣收跌621個基點 盤中跌破6.69
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