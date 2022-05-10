新台幣午盤升1.3分 暫收29.720元 12:562022/05/10 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收29.720元，升1.3分，成交金額11.36億美元。 新台幣兌美元今天開盤價為29.770元，早盤最高29.706元、最低29.825元。1110510 新台幣午盤升4.5分 暫收29.48元 在岸人幣收跌621個基點 盤中跌破6.69 #29 #1.3 #暫收 #20元 #新台幣兌美元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《台北股市》外資反手買超台股 台幣守住29.5元 16:492022/04/29 財經 交通部申請10萬劑快篩遲未到 立委代求衛福部「行行好」 10:522022/05/09 生活 美喆-KY4月營收3.96億元 創同期新高 19:332022/05/09 財經 外資股匯雙殺 台幣一度失守29.7 04:102022/05/07 財經焦點 全聯383家門市明開賣亞培快篩 價格、數量一次看 17:432022/05/08 財經 股匯雙殺 新台幣一度重貶2.15角創23個月新低 11:002022/05/06 財經 人民幣中間價跌549個基點 創近一年半新低 11:242022/04/29 財經 封城衝擊物流 華孚4月營收月減21.95％ 15:362022/05/05 財經 百德機械第一季可望轉虧為盈 12:022022/04/29 財經 壽險匯兌利益估逾2,600億 04:102022/04/29 財經要聞 專家示警：外匯不是用來創造獲利 04:102022/05/07 金融．稅務 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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