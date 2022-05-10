經濟部統計處10日公布最新統計，因系統整合服務及資安設備建構需求攀升，以及個人電腦買氣活絡帶動軟體需求殷切，2022年第1季電腦及資訊服務業營業額1,158億元，為歷年同季新高，年增11.9％，其中電腦程式設計業872億元，為歷年同季新高，年增11.5％。

另外，資訊服務業也因為拍賣平台網站管理業者促銷推廣，加上雲端資料處理與備份系統服務等業績成長，推升營業額來到286億元，同創歷年同季新高，年增13.2％。

專業技術服務業第1季營業額也來到797億元，年增13.0％，統計處指出，其中管理顧問業214億元，創歷年同季新高，年增10.3％，主因電子產品研發、網路通路行銷管理及能源顧問諮詢業務提升所致。同樣創下歷年同季新高的還有廣告業及市場研究業、專門設計業，廣告業及市場研究業因為房市景氣續溫，客戶提高戶外、平面及網路媒體行銷等廣告量，營業額來到380億元，年增17.3％；專門設計業則是因為室內設計業者配合住宅建案完工，加上營業場所的裝修設計需求增加，營業額年增10.1％、增至184億元。

在租賃業部分，第1季營業額為374億元，年增4.1％，其中機械設備租賃業101億元，為歷年同季新高，年增6.7％，主要是因為電子工業用、金融事務機器及營造用機械設備租用需求升溫所致；運輸工具租賃業254億元，亦為歷年同季新高，年增3.1％，主因企業用戶長租業務穩定成長，惟旅遊短期租車服務減緩，抵銷部分增幅；個人及家庭用品租賃業因戶外休閒娛樂及家庭用品出租業績成長，年增3.4％。