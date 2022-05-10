國民黨前立委王育敏一名任姓女助理5年前在紅樓會議室內，被地上電線絆倒骨折，右手並出現功能性障礙，於是提告向立法院請求國家賠償。一審台北地院判賠343萬元，立法院不服上訴，高等法院認為任女自己疏於注意前方走道是否暢通，也要負一半責任，並降低任女勞動力減損的金額，10日判決立院國賠89萬餘元。可上訴。

2017年5月24日，正值立法院司法法制委員會開會審查《政務人員退職撫卹條例修正草案》期間，任女為了將資料交給王育敏，被紅樓會議室地上電線絆倒，右手撞到會議桌，導致右手閉鎖性骨折、右側撓神經損傷及右側肩部關節攣縮。任女主張，立法院應妥善管理在場人員攝影器材、筆電的電源線舖設與擺放位置，卻放任各家媒體在會議室內隨意舖設、擺放電源線，且通道寬度未達職業安全法規標準，顯見立法院管理有所疏失。

高院認為，事發現場與會及媒體採訪人員眾多，插座卻不足，導致相關人等必須使用延長線橫越在走道地面，對人員行走造成危險又未張貼標示警告，立院對於會議室安全管理確有缺失。

但任女摔倒的會議室，現場燈光明亮，橫跨在會議桌間的走道電線，並非難以發現，因此任女被絆倒也有未注意前方走道地面狀況的疏失，對於本件事故的發生也有50％的過失責任。同時審酌任女傷勢，一審對於其勞動能力減損認定金額過高，經重新計算並扣除任女應自行承擔的過失比例後，判決立院應賠償任女89萬7881元。