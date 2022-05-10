美國國務院修改美台雙邊關係簡報，刪除「台灣是中國一部份」、「不支持台獨」用辭，但仍重申遵守「一個中國」政策。國民黨表示，對美國國務院修改「美台關係」文字敘述尊重，但強調對國家定位、兩岸關係仍本於憲法規定不會改變。

國民黨指出，就美國對北京政策與對兩岸關係觀點，國民黨一向保持密切關注，也一直有暢通的溝通管道；也重申，國民黨對國家定位、兩岸關係立場，始終依據中華民國憲法、本黨黨章黨綱，從未改變，也不會改變。