美國務院刪「台灣是中國一部份」論述 國民黨：尊重 12:272022/05/10 中時 周志豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨表示，對美國國務院修改「美台關係」文字敘述尊重。圖為國民黨選舉造勢活動。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國務院修改美台雙邊關係簡報，刪除「台灣是中國一部份」、「不支持台獨」用辭，但仍重申遵守「一個中國」政策。國民黨表示，對美國國務院修改「美台關係」文字敘述尊重，但強調對國家定位、兩岸關係仍本於憲法規定不會改變。 國民黨指出，就美國對北京政策與對兩岸關係觀點，國民黨一向保持密切關注，也一直有暢通的溝通管道；也重申，國民黨對國家定位、兩岸關係立場，始終依據中華民國憲法、本黨黨章黨綱，從未改變，也不會改變。 美國務院網頁刪「台灣是中國一部分」 綠委：用刪去法更有力量 彰化民進黨民調火藥味 支持者髒話嗆黨部正國會黑箱 #國民黨 #兩岸關係 #台灣 #中國 #美國國務院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 刪「台灣是中國一部分」 美國務院官網納6項保證 09:002022/05/10 國際 大陸專家籲中國 打造資訊戰指揮中心 04:102022/05/10 兩岸要聞 美西港口勞資談判 事關重大 04:102022/05/10 全球財經 美刪「台灣是中國一部份」 戰略專家曝真相： 該注意的是這個 10:402022/05/10 政治 防疫措施扼殺在華美企信心 中國美國商會：看不到曙光 10:322022/05/10 兩岸 人民大學走中國特色 退出世界大學排名 04:102022/05/10 產業財經 觀念平台－全球資本市場找尋新方向 04:102022/05/10 專題周報 美國務院網站更改涉台重要表述 陸學者：美掏空一個中國政策 09:552022/05/10 兩岸 大陸人看台灣》鄭伊健拍台劇了 00:002022/05/10 兩岸徵文 國戰會論壇》俄烏戰事與拜登台灣牌的兩岸解讀（周忠菲） 00:002022/05/10 海納百川 台港新局 學者籲好事多做、強化交流 04:102022/05/10 產業財經 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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