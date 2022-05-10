天使隊卓奧特(右)給隊友大谷翔平戴上牛仔帽。（美聯社）

天使對戰光芒系列賽首戰，賽前大聯盟官網就預告「神鱒」卓奧特（Mike Trout）、大谷翔平、法蘭柯（Wander Franco）同場競技精彩可期。果然這3人首戰就表現英勇，卓奧特、大谷轟出全壘打，大谷還是雙響炮，包括職棒生涯首支滿貫轟，法蘭柯單場3安猛打賞。終場天使以11比3痛宰光芒。

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此戰天使馬爾許（Brandon Marsh）當開路先鋒，卓奧特第二棒、大谷第三棒。雙方都在第4局展開攻勢，光芒新人王阿羅薩雷納（Randy Arozarena）陽春炮先馳得點。該局下半卓奧特、大谷接連安打上壘，沃許（Jared Walsh）回敬一發3分彈超前比分。

6局下天使正好從第一棒開始打，馬爾許安打上壘，卓奧特逮中一顆進壘的四縫線轟成兩分彈，個人本季第7轟。雖然壘包已被清空，接著上場的大谷又對準第一顆球出大棒，擊出「背靠背」全壘打。

光芒7局上藉著天使守備失誤打回兩分，但是7局下天使打出大局，卓奧特在滿壘時獲得保送擠回1分，大谷這次遇上滿壘建功機會，在球數領先時奮力一擊，轟成滿貫全壘打！本季第6轟也是職棒生涯首支滿貫轟，天使單局灌進5分。

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天使先發投手辛德加（Noah Syndergaard）投到第6局就用掉快100球而退場，在隊友狂轟猛炸之下安然保住勝投，本季第3勝。大谷單場4打數3安打、兩支全壘打、5分打點大豐收，打擊率升至0.252，回到休息區時讓卓奧特幫他戴上慶祝的牛仔帽。雖上季差點拿下美聯全壘打王，但大谷翔平是頭一遭轟出滿貫炮，包括在日本職棒時期。