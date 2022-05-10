余天、李亞萍二女兒余苑綺（余泳澐）2014年罹患直腸癌第三期，至今復發過3次、做了70次化療，但媽媽李亞萍日前卻心痛透露，余苑綺身體已虛弱到不能站，不過仍積極接工作，原因就是為了賺抗癌的醫藥費和女兒的學費。

余天日前泛淚透露，醫生說余苑綺化療已沒用，因為她有抗藥性，目前正嘗試最新療法，根據《三立新聞網》報導，媽媽李亞萍近日則指出，余苑綺癌指數已到40幾，除了腰痛跟肚子痛狀況明顯，她甚至連站都不能站，而日前適逢母親節，李亞萍還難過說，她只希望余苑綺恢復健康，其他的已不重要了。

經紀人閃亮亮則透露，目前能讓余苑綺開心起來、有動力的，莫過於她的一對兒女，余苑綺勤接產品業配工作，除了積極賺錢外，她也努力存錢，余苑綺知道自己的醫藥費龐大，同時也要準備孩子的教育基金，余苑綺再次展現為母則強，讓人看了都很不捨。

其實，余苑綺總是展現正能量抗癌，她上個月過39歲生日時，余苑綺就開心曬出與親友聚餐照，並直呼：「感謝我的家人、朋友們給我滿滿的這些愛，我都收到了」，而前天過母親節時，她則曬出女兒的手作項鍊照，余苑綺感性說：「有心意就好 祝大家母親節快樂」。