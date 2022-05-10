受大宗商品價格下挫拖累，周二澳元和加元等相關貨幣大貶。此外，美元兌大多數主要貨幣持穩，而比特幣則一度跌破3萬美元大關。

周二盤中，澳元跌至0.6920美元，創下2020年7月來新低。在隔夜市場，澳元大貶1.7%，澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）分析師表示這主要受到全球資產價格下跌影響，在金融市場波動加劇的情況下，短期內澳元兌美元和其他主要貨幣可能進一步走跌。

在聯準會可能大舉升息、經濟恐將陷入衰退、債息急升、俄烏戰爭與中國封控等陰霾籠罩下，從亞洲、到歐洲再到美國，周一全球主要股市全面受到重創，美股道瓊指數跌逾650點，標普500指數跌破4000點大關，為2021年3月底以來首見，科技股雲集的那斯達克指數跌逾4%，失守12000點大關，並創下2020年11月來新低。

周一美國10年期公債殖利率一度大漲7.8個基點，漲破3.2%大關，創下3年半新高。

紐約期油周一收跌6.68美元或6.1%，為每桶103.09美元。倫敦布蘭特期油價格收跌6.45美元或5.7%，為每桶105.94美元。投資人擔心中國嚴格的防疫封控措施將打擊原油需求。

受油價重挫打擊，加元一度貶至1.3037兌一美元，創下2020年11月來最低價。亦具有大宗商品概念的挪威克朗一度跌至9.7184兌一美元，創下2020年6月來新低。

周二亞洲早盤，美元指數持穩於103.7，在紐約隔夜市場曾一度升至104.19，再創20年新高。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯蒂克（Raphael Bostic）表示，以歷史來看，聯準會單次升息75個基點的可能性不高，連續幾次會議升息50個基點已屬激進。受此談話影響，周一美元和美國債息尾盤回落。

周二美國10年期指標公債殖利率持續回落，目前跌破3%，暫報2.9846%，在隔夜市場尾盤報3.0397%。

波斯蒂克立場偏向溫和的發言帶動美元和美國債息回落，並在周二激勵日圓從隔夜觸及的20年新低（131.34兌一美元）反彈至130.1兌一美元。日圓對美國債息的走勢向來敏感。

歐元小漲至1.0561美元，英鎊大致持平於1.2329美元。

受股市重挫影響，加密貨幣市場也相當「刺激」，比特幣在周一大跌9.58%，報30,736.94美元後，周二一度跌破3萬美元大關，為2021年7月來首見。與2021年11月觸及的歷史高點（67802.30美元）相比，比特幣價格已經跌超過一半。