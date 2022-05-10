馬來西亞美女網紅婉婷Valent，頂著34D豐滿上圍及青春可愛外貌，加上經常和粉絲分享拍攝的性感辣照，IG坐擁高達49萬粉絲追蹤，最近喜歡上烤肉的她，曬出在烤盤放上美味食材的照片，當天造型則讓人眼睛為之一亮，穿的衣服布料開了大洞，尺度完全逼近走光邊緣，讓諸多網友看到內心激動不已。

日前，婉婷錄製一片正在下廚的影片，絕對領域用綁帶衣撈住，傲人北半球全都在布料之外，更對著鏡頭搖晃起上圍，心情看起來非常地好，接著只見她在鍋裡倒入料理用美食油，握住兩根香腸便開始烹煮，烹煮完畢後回到座位區，得意地向粉絲秀出手上料理成品，展現還算不錯的廚藝。接著快速插起香腸便送進口中，當作是美味的早餐。

婉婷開心地烤著香腸，還辣露曼妙好身材。(圖/婉婷 IG)

接著8日她又在IG分享烤肉照，詢問網友：「幫我看下熟了嗎？」隨後便拿夾子舉起1尾鮮蝦，在她火候控制得宜之下，蝦子都已紅透，其他還有荷包蛋跟魷魚以及大塊肉片，照片中只見她得意露出一抹甜美淺笑，穿上採用鏤空設計的灰色上衣，超凶狠34D身材眼看就要呼之欲出，企圖佔據男性朋友腦海中的所有畫面。

馬國正妹婉婷這單一張照片更令網友驚艷不已，理由在於胸前曲線更加傲人明顯。(圖/婉婷 IG)

婉婷這幕美人配上美食的畫面，讓男性陷入瘋狂，對她瘋狂告白：「妳真的好美哦」、「哇天啊不要被烤熟了啊」、「天啊妳是我長期快樂的來源」、「熟了越看越熟」、「看著妳什麼都吃飽了」、「我想點亮妳的心」、「熟了，有了妳什麼都熟了」、「這就是現烤的美味啊」、「妳真是太好看了婉婷女神」不只食物熟透連同粉絲內心渴望也全給點燃。