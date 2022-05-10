邱姓老婦女的手鍊失而復得讓她感到欣喜。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

苗栗市83歲邱姓老婦女，日前穿戴多年的黃金佛祖手鍊竟鬆脫，掉進住家後方的水圳內，員警到場用曬衣竹竿把手鍊撈起，老婦女見手鍊失而復得，開心得向員警道謝。

邱姓老婦女平日1人獨居家中，日前欲開啟後巷窗戶通風時，不料自己穿戴多年黃金佛祖手鍊，竟鬆脫掉入住家後方的水圳內，由於大水圳高度有近1樓高，且雜草叢生、布滿青苔，她只好打電話請警方前往協助。

苗栗警察分局北苗派出所警員林錦鉦、莊翔媛，於日前擔服勤務時，接獲通報立即趕赴現場，到場後於老嫗住家後方大排水圳發現老嫗的黃金手鍊掉落在雜草中，但住家窗戶離掉落的手鍊有近1層樓高。

員警靈機一動，見住家後方有一根曬衣竹竿，便當場將長竹竿與衣架用細繩綁緊製作成長勾，費盡一番工夫，終於順利將手鍊撈起，老嫗見自己珍藏多年的手鍊又失而復得，頻頻向員警致謝。

苗栗警察分局表示，員警本著同理心及積極熱忱的態度，在第一時間趕至現場並靈機一動利用長竿及衣架製作成長勾撈取手鍊，機警為民服務的精神，足堪表率。