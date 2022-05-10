被封為「電競女神」及「隱乳女神」的阿樂（林妤臻），出道時便以甜美臉蛋，與E級好身材而受到矚目，過去也曾參加第一季的《全明星運動會》使她人氣不斷飆升，IG吸引超過77萬人追蹤。而不久前剛過27歲生日的她，仍持續在社群平台上分享生活及穿搭，近日她便PO出自己運動時的火辣穿搭，讓網友看得臉紅心跳。

阿樂日前在IG上PO文透露「過去一年的我，都只有在有氧，但是最近真的覺得有線條很重要，所以趕緊的重返健身的行列，希望我的PP跟馬甲線都可以如期而至」，照片中只見她將黑色上衣的一角掀起放在肩頭，以「不穿好」的方式，大方秀出內搭的低胸運動內衣及緊身長褲，除了纖細又白皙的水蛇腰一覽無遺外，豐滿的上圍曲線也若隱若現相當性感，立即引起大批網友及好友梓梓（董梓甯）留言「看到你我病都好了」、「這個水蛇腰完美啊」、「這線條太正點」、「真的那線條很重要」、「除了馬甲線，事業線也越來越深了，性感」、「衣服穿好」、「阿樂好辣」，吸引超過4萬人按讚。

事實上，阿樂過去就憑著亮麗外表參加《英雄聯盟》的校園甜心選拔賽而出道，並開始經營直播，之後又在網路節目中展現活潑、開朗的個性而使她迅速竄紅，也因此有了「笑眼女神」的封號，如今她不僅活躍網紅界，也朝著演藝圈全力發展。