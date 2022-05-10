疫情衝擊遊覽車業者生計，業者苦不堪言，國民黨立委魯明哲、洪孟楷今邀業者向交通部請命。遊覽車全國聯合會理事長魯孝亞呼籲交通部可以減徵燃料稅，讓他們喘口氣生存下去，「遊覽車都只能曬太陽了，沒辦法製造空汙，為何不能減徵燃料稅？」

遊覽車業者提出五項訴求，包括減徵燃牌稅金、展延紓困貸款、展延防疫物資補貼、營業虧損補貼、勞工薪資補貼，盼政府正視。

桃園市公會理事長林建宏表示，疫情最後一哩路，卻有將近七成業者會面臨倒閉跟跳票危機，急需政府伸出援手，否則遊覽車業將會一家一家倒閉，也會拖垮觀光產業，即使將來觀光業回暖，也會面臨無車可用的窘境，遊覽車業現在需要的是紓困，談振興還太遙遠。

台灣遊覽車發展協會理事長李式嘉痛批國家政策，6年前突然要業者增車增員，然後又把兩岸關係搞差，沒有配套退場機制，然後這兩三年疫情衝擊，政府一次又一次失策，讓遊覽車業面臨家破人亡慘境，衛福部長陳時中突然發布一個旅遊業的「三劑令」，直接讓大家全軍覆沒，「現在還在的都已經死過好幾回，只是手骨粗而已」。

交通部次長陳彥伯表示，減徵燃料稅部分，交通部長王國材有交代過要研究，目前內部正在研議中；紓困展延的部分，行政院會議也在討論中，六月底之前應該會對外宣布如何展延、展延多久，至於其他的補助會繼續幫業者爭取，因牽涉到預算整體運用，內部研議後會向外界報告。

魯明哲質疑，政府大部分都沒辦法給予肯定答案，政府政策應該要有可預測性，讓業者知道是提早止損，還是繼續撐過去，這樣的產業要建立不容易，要是哪天觀光開放，客人進來，沒車就是沒車，現在業者要的是先活下去，再談振興，如果都活不下去，要怎麼振興？

洪孟楷則要求，對於紓困展延問題，6月就即將要到期，交通部相關單位應該於兩周內找銀行等相關單位協調。