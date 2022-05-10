衛福部台北醫院院長鄭舜平說，設立新冠肺炎急門診讓其他急重症病人不會因此新冠肺炎病患影響，延誤醫治時間。（陳慰慈攝）

本土疫情持續升溫，新北市長侯友宜昨表示，快篩陽且有症狀者，可到新北17家設有防疫急門診的醫院，其中5家醫院提供長者優先綠色通道、8家提供兒童優先通道，衛福部台北醫院是提供服務的醫院之一，院長鄭舜平說，分流設立新冠肺炎急門診，讓其他急重症病人不會因此延誤醫治時間。

鄭舜平表示，醫院開設新冠肺炎防疫急門診，有效紓解急診壓力，急門診平均一天可看到一天600、700人，同時有2到3線醫生看診，看診領藥批價一線完成，可大幅減少病患等待時間，如這些人都到湧入急診，可以想像急診會有多雍塞。

醫院並針對80歲以上長者與12歲以下兒童設立綠色通道，鄭舜平說，目前在急診有小兒專科醫師協助看診，讓小朋友相關照顧不會打折，現今急診量比平常增加2到3倍，原急診團隊就是照顧急診病人，其他社篩、急門診由其他相關內外科醫師協助，有效進行分流，減少病人因為等候造成的相關問題。

鄭舜平指出，醫院目前開設91床專責病床及相關加護病床，每天採檢量能約一2000人，最高達2500人，是算區域內少數可以做到此量能的醫院。