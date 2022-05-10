萌獸教主王宥忻攜羊駝接受頂級寵物友善旅館邀約拍攝宣傳照 (新聞發稿：固力狗娛樂)

萌獸教主王宥忻攜羊駝接受頂級寵物友善旅館邀約拍攝宣傳照 (新聞發稿：固力狗娛樂)

王宥忻把特斯拉塗裝成萌獸專車。（固力狗娛樂提供）

萌獸教主王宥忻酷愛旅行，也會帶著家中兩隻羊駝麥可和GaGa一同出遊，她特別把特斯拉塗裝成萌獸專車，預計帶著萌獸全台走透透，王宥忻說：「特斯拉是麥可的專車，特別設計了這台車讓更多喜歡麥可的好朋友們可以有機會看到他可愛的萌樣。」接下來會再帶麥可去更多地方，跟喜歡他的好朋友們互動。

王宥忻日前在台北知名頂級寵物友善旅館拍攝宣傳照，開心分享飯店的開箱心得。她說：「最近入住台北大安的金普頓寵物友善酒店，室內的設計非常適合帶動物去住，地毯跟浴室的設計都很方便清潔，麥可和GaGa也住得很開心。下午有聯誼時間提供飲料調酒，主人們會在大廳交流飼養心得飯店還提供攝影棚與可愛的道具拍照留念。」她表示，可以帶著可愛毛孩與主人一同入住的飯店在台灣越來越多，很推薦大家可以帶動物去朝聖。

王宥忻最近考察萌獸樂園合作的農場，在北部有看到不錯的農地，也有農場在談合作，高雄也有溫泉飯店在積極邀請中，和這些單位考量最重要的是有愛心和空間讓他們可以舒服的活動活動，更要有耐心懂得去觀察動物的需要。此外，王宥忻每週五直播節目向宇宙下訂單，分享知識性成功經驗越來越有心得，近期也開始進軍TikTok 國際版，首發主題「身價十億為何來拍抖音」創造10萬點閱，透過抖音分享自身的故事跟經驗。