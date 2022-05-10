確診數字不斷飆升，防疫計程車使用量也攀升，新北市交通局統計新北防疫計程車共有314輛，每日都有180輛防疫計程車，與10輛復康巴士上線，平均每日出勤超過800趟次，累計14萬趟，使用率高。新北市長侯友宜今表示，防疫計程車重心放在確診著醫療使用，非居隔、居檢者快篩陽性者，還是自行送醫為主。

侯友宜今上午往前防疫車隊清消站視察車隊的執勤整備狀況，提醒車隊駕駛務必做好自身防疫保護措施，也致贈慰勞品感謝這群堅守防疫第一線的抗疫英雄。

侯友宜表示，這波疫情與去年不同，去年是以清零為目標，今年因99.6％為輕症或無症狀，必須保有醫院的服務量能，以提供中重症患者醫療使用，因此居隔轉型，鼓勵民眾自我居家照護。

交通局長鍾鳴時說，透過衛生局的判斷及調派加強版防疫計程車來載送確診的民眾，交通局也成立防疫車隊清消站，為加強版防疫計程車載送後的完整清消。

鍾鳴時指出，新北市現已出勤150輛加強版防疫計程車及30輛一般防疫計程車，另再配有10輛復康巴士車型，可因應載送行動不便的確診者；防疫車隊平均每日出勤載送超過800趟次，承擔的風險比去年還要大，面臨疫情大海嘯，載送趟次也會再更多。

鍾鳴時表示，交通局特別注意車隊駕駛的健康安全，加強版防疫計程車隊的駕駛一律施打3劑疫苗，且特別成立清消站並請專業清消人員處理載送後的車輛及駕駛的消毒工作，清消站也提供駕駛調度及暫時休息，讓在第一線抗疫的防疫車隊駕駛減輕壓力，執勤更安心。

交通局運輸管理科長林詩欽也提醒自行快篩陽或非居隔、居檢快篩陽的民眾，可以自行前往或由親友載送去採檢，讓有需要的人搭乘加強版防疫計程車，使資源有效利用。