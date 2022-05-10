國際物流三雄公布第一季財報，持續繳出亮眼成績，台驊投控(2636)、中菲行(5609)第一季獲利翻倍成長，捷迅(2643)亦有超過8成成長率。展望第二季，4月受到大陸封控措施，導致貨運車輛和司機人員通行受到限制，物流業者認為，上海貨量有逐漸回升跡象，預估5月中旬後逐步恢復正常，6月會有報復性出貨潮，全年仍樂觀看待。

台驊控股第一季營收101.4億元，年增72.2％；營業毛利22.7億元、年增113.5％；稅後淨利9.4億元，年增137.2％，每股盈餘6.45元。海運業務占營收比重為80％，三家國際物流業者中海運比重最大一家。

中菲行第一季營收113.8億元，年成長63％，稅後淨利為6.17億元，年成長105.8％，每股盈餘為4.54元。第一季空運比重52.8％、海運比重為44％。

捷迅第一季營收12.82億元，年成長20.23％，稅後淨利0.88億元，年成長83.50％，每股盈餘2.94元。第一季空運服務63.12％、海運服務27.66％、其他服務9.22％。

近期上海封城，導致長三角物流交通影響原物料、半成品、成品供給及出貨延遲，預期隨著中國解封後，產業復工生產及遞延貨物陸續清運，國際物流業者認為，6月將迎來「報復性出貨潮」，加上美西碼頭勞資談判，第三季又進入傳統旺季，進而帶動運價提升。

航空貨運在4月大陸封城周邊許多科技大廠生產重鎮都受到波及，市場一度需求減緩，導致市場價格走跌，解封後各家業者已經開始趕工，來自亞洲地區的原料、半成品陸續增量，亞洲區間航空市場訂單已開始湧現。而海運塞港問題未紓解下，預估臨時性包機需求將持續，整體運價可維持相對高檔水準。