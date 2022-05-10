台灣本土疫情嚴峻，快篩試劑一劑難求，立法院時代力量黨團於今（10日）舉行「快篩之亂怎麼辦，開源分流速速作」記者會，立委陳椒華指出，目前 PCR 檢驗量能不足，醫檢師已經過勞，非如指揮中心所說有餘裕，因此應將量能留給高度懷疑染疫但快篩陰性者。

立委王婉諭表示，快篩不足的解決之道就是儘速採購、開放各廠商的快篩來台，因為快篩不像過去口罩的供應有原物料不足、產能受限的狀況，目前世界各國的快篩生產早就已經上軌道，在多數國家中更可以在一般的商店中取得。

王婉諭指出，美國FDA已通過20個廠牌的快篩試劑，歐盟則核准近百家的廠牌，指揮中心應該考量直接比照歐美，讓通過歐美EUA的廠牌儘速專案進口。國內目前也有多家廠商已經提出製造申請，指揮中心應該要加速國產專案審查和授權生產。

王婉諭建議，指揮中心思考美、日、新加坡等國家曾實行公費快篩的政策，讓民眾可以沒有負擔地配合國家防疫政策。

陳椒華說，5月12日即將上路「居家隔離、自主防疫、居家檢疫」三對象快篩陽性視同確診政策，政策應儘速上路，直接視為確診，甚至所有人快篩陽性都不須 PCR 確認。

她認為，快篩陽還要出門PCR，除增加病毒傳播機會外，也徒增PCR檢驗負擔，此外快篩陽顯示已發病多天，若再經PCR確認，易錯過使用抗病毒藥的 48 小時黃金期。目前PCR檢驗量能不足，醫檢師已經過勞，非如指揮中心所說有餘裕，因此應將量能留給高度懷疑染疫但快篩陰性者，特別是高風險族群如幼童、老人、脆弱族群及吸菸者等，讓他們可盡早診治及給予抗病毒藥物。

立委邱顯智表示，面對快篩不足，衛福部除應加速審核流程以擴大進口供給量外，指揮中心也應該考量協調各機關，暫時放寬相關規定，開放民眾少量自用進口免申請。

邱顯智說，政府因應先前疫情爆發導致口罩和血氧機突然的供不應求，就曾經暫時開放少量自用進口，在一定的數量和頻率內，不用國貿局的輸入許可和食藥署的同意文件，且能在搭飛機入境時隨身攜帶，甚至透過海空運包裹少量買進。