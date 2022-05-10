新冠肺炎疫情延燒對產婦及嬰兒都構成威脅！一名33歲的王姓婦人，懷孕36周又三天時，因出現喉嚨痛等症狀，在5月2日快篩後發現確診。光田醫院指出，該名產婦經1922通報後被疾病管制署送至光田醫院大甲院區，經醫療團隊評估後決定剖腹，由婦產科醫師徐廣鵬帶領下順利手術生產。

徐廣鵬說，王姓婦人是第三胎，前二胎都由他接生，王姓婦人得知確診時，曾猶豫是否居家隔離後再赴院生產；但她已懷孕36周以上就需留院，她老公及大女兒也陸續確診並在家居隔，為顧及家人與寶寶安全，決定於6日下午剖腹生產。

徐廣鵬指出，該手術結合婦產科、麻醉科、小兒科等醫護人員，且全副武裝，在手術一小時後，於6日下午3時25分順利產下一名健康的女嬰，體重2625公克，目前母女均安，且嬰兒PCR二次採檢亦為陰性，讓擔心孩子染疫的王姓婦人大鬆了一口氣。

光田沙鹿院區在5日也接獲一名來自南投埔里19歲確診的產婦，懷孕36週，5日凌晨2時因宮縮到埔里醫院就醫，快篩時才發現確診；因醫院當時沒有專責病床，在中區指揮中心協調下轉送至光田醫院沙鹿院區；由蘇棋楓醫師帶領醫療團隊進行手術，清晨5時完成剖腹產下一名男嬰，男嬰PCR二次檢測都為陰性。

蘇棋楓表示，近期Omicron確診人數狂飆，接獲要為確診產婦接生時，醫護人員也會擔心染疫問題。「不過在進入手術室後，看到產婦更需要我們也就不會害怕了。」巧的是該名確診產婦生產當天，正巧是蘇棋楓醫師的生日，醫師及男寶特別的緣份，也讓蘇棋楓永生難忘。

新冠確診寶寶