外媒報導，烏克蘭目前已經向歐盟提交第二階段申請書欲加入歐盟，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在法國史特拉斯堡（Strasbourg）的歐盟議會上卻表示，烏克蘭要加入會花上十幾年的時間，他提議打造歐洲政治共同體以接納烏克蘭等國。

為期一年的「歐洲未來論壇」9日於歐洲議會所在地法國東部大城史特拉斯堡（Strasbourg）舉行閉幕式，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、法國總統暨歐盟輪值主席馬克宏與歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）等人皆出席會議。

馬克宏（Emmanuel Macron）在法國史特拉斯堡（Strasbourg）的歐盟議會演說

馬克宏說:「即使明天我們給予烏克蘭候選資格，我們都很清楚，允許他們加入的過程需要幾年時間，甚至十幾年。」他表示這是事實，除非決定降低標準並重新思考歐洲現況。

他提議要建立一個「平行的歐洲共同體」，而不是暫停歐盟的嚴格成員資格標準以加快烏克蘭加入的進程。他說這個「歐洲政治共同體」將向堅持民主的歐洲國家開放，並補充說它不會「對那些離開它的人關閉」，這指的是英國，他還提到了摩爾多瓦和格魯吉亞等國家。

依照原本的規定，各國通常需要數年時間就加入歐盟進行談判，候選國必須證明他們符合多項標準—從尊重民主和法治到擁有足夠強大的經濟。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）曾要求歐盟開特例允許烏克蘭加入，但沒有成功。

范德賴恩在推特上表示，已經與澤倫斯基進行交談，並等待歐盟執委會的答覆。她說執委會的目標是在6月公布決定是否給予烏克蘭正式候選人的資格，一旦批准就會開始漫長的加入程序。她也在議會中表示，歐洲的未來也是烏克蘭的未來。