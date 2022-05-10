新竹市即日起提供03-5320900專線，民眾只需撥打1通電話即可獲得防疫相關6大諮詢服務，全天24小時不打烊。（陳育賢攝）

因應居家照護人數攀升，新竹市長林智堅10日至居家照護關懷中心了解運作情形，他也宣布，即日起民眾只需撥打03-5320900這支專線，即可透過語音系統分流，提供確診者匡列居隔單等6大諮詢，全天24小時都有專人服務。

林智堅表示，因應疫情變化，市府配合中央各項防疫作為，並強化新竹市居家照護關懷中心量能，尤其是電話服務，藉由提升量能給予市民更好服務，再度呼籲國人面對疫情戒慎不恐慌，透過中央與地方攜手合作，盡速度過疫情難關。

他說，新竹市居家照護關懷中心有3大特性，包括24小時不打烊，守護市民的健康；民眾若有疫情相關疑問，只需撥打單一專線，關懷中心電話增設至110線，提升防疫量能，確保市民電話都能進線；市府跨局處彙整關懷中心規模，提供市民全方位防疫專業服務。

市府說明，居家照護關懷中心提供生活物資、垃圾清運、寵物照顧需求、急難救助、學生關懷、弱勢家戶協助、防疫旅館協助安置、心理諮商及其他緊急事故協助等9大生活服務。

即日起更納入確診者匡列居隔單、居家通訊診療、篩檢需求與諮詢、疫苗預約、居隔生活需求、防疫相關等6大防疫諮詢服務，服務專線03-5320900，24小時不打烊，或可加入「新竹市居家照護關懷[email protected]」，以單一窗口處理防疫期間的必要需求。