尼米茲級（Nimitz-Class）核動力航母「杜魯門」號（USS Harry S. Truman，CVN 75）

根據中方太空科學家的一項新研究顯示，去年6月17日當尼米茲級（Nimitz-Class）核動力航母「杜魯門」號（USS Harry S. Truman，CVN 75）穿越大西洋演訓時，中國最新的人工智慧（AI）遙感衛星就自動偵測到相關動靜，並通知北京它的精確座標。

據《南華早報》（South China Morning Post）10日報導，美國海軍說，當天的實彈演習有7艘軍艦和許多軍機參與，以模擬在穿越海峽時，和強敵交戰。

而美方艦隊測試了許多戰術，如改變隊形和進行緊急機動等，以威懾敵方潛艦和其他威脅。

以往解放軍必須在地面搜集大量資料原始衛星數據，並加以分析，才能獲得線索，得知有關美國在自家海域進行這類演習的細節，而且通常要等演習結束後，才能得到結果。

尼米茲級（Nimitz-Class）核動力航母「杜魯門」號（USS Harry S. Truman，CVN 75）

然而，據五院航太東方紅型號總設計師楊芳和團隊4月在《航天器工程》上發表的論文說，如今北京靠人工智慧衛星，就能即時偵測，並「現場直播」地球另一側的軍事活動，或他們所關心的軍備。研究團隊說，這偵測到美國航母的衛星聰明到每秒可分析超過200張高解析圖像，足以辨識各式戰術或戰略目標，而這種速度是一些地面電腦所難以企及的。

由於重量，太空和功率限制，衛星電腦的運算速度通常遠不如地面電腦。此外，在嚴峻的環境下，它們必須零故障地長年運作。這位研究人員說，在強烈的輻射影響下，多數專門設計，用來處理人工智慧任務的晶片很快就會失靈。

可是楊芳的團隊在論文中說，他們在人工智慧技術的「減重」上獲得突破，為衛星研發的影像辨識運算法在執行同樣的任務時，只會消耗傳統演算法資源的3%。