當年以青春玉女歌手身分出道的港星薛凱琪(Fiona)，外型甜美的她往戲劇圈發展也相當成功，拍攝多部賣座電影《早熟》、《分手說愛你》等，紅遍港、台，近年她將事業重心放在大陸，除了演藝工作外，還開創個人時裝品牌，因此忙得沒空返回香港，她在母親節錄了一段影片給媽媽，眾人抓亮點大歪樓，直呼她臉蛋變化太大，根本認不出來。

在母親節當天(5/8)，薛凱琪在微博感性發文，表示翻看手機，發現已經很久沒有跟媽媽的新合照了，因為距離上次母女相聚，已經相隔420天，「跟自己說不要貪心，因為我很感恩，從第一次見面到現在已經有一萬多天啦！也是因為你，我一直都是最幸福的女孩！」。

薛凱琪為久未見面的母親獻唱，眾人卻發現她臉蛋變化很大，有些認不出。(取材自薛凱琪微博)

薛凱琪也跟媽媽喊話，「等我回家，到時候天天抱著你，幫你再剪頭髮！」，期待著跟媽媽有新合照，並祝福天下所有的媽媽「母親節快樂」，同時她還拍攝了一段短片送給媽媽，清唱了一段〈世上只有媽媽好〉，但眾人比起關心她的歌聲，更關心她的臉蛋。

看了薛凱琪的影片，眾網友紛紛表示跟印象中長得不太一樣，「真的是變成另外一個人了」、「如果沒有名字寫上，都認不出來了」、「那麼久沒見，估計她媽也認不出來了」，懷疑她對臉部動了手腳，「這臉是動了多少刀」、「好好的整個什麼欸，除了那個痣還在，臉已經變人了」，不懂她明明已經夠漂亮了，為何還要整形。