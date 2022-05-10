初選民調過關，張芬郁以有圖有真相駁斥「醜」的攻擊，曬出她23歲時擔任空姐時，在日本亞細亞航空台北辦公室美照。（張芬郁服務處提供／盧金足台中傳真）

台中市第13選區（大里、霧峰區）初選結果10日出爐，民進黨提名現任市議員李天生、林德宇分居民調1、2名，捲土重來的前市議員張芬郁驚險過關。（民進黨提供／盧金足台中傳真）

台中市第13選區（大里、霧峰區）初選結果10日出爐，民進黨將提名2＋1（婦女保障）共3席，現任市議員李天生、林德宇分居民調1、2名，捲土重來的前市議員張芬郁驚險過關，張芬郁表示，一開始就遭受「又老又醜又懶惰」耳語，今天她雪恥曬出23歲時擔任空姐時，在日本亞細亞航空台北辦公室的美照，讓大家驚艷直呼「真水！」

台中市大里、霧峰選區下屆市議員應選6席，民進黨提名2＋1（婦女保障）席，李天生、林德宇、張芬郁，3人民調過關獲民進黨提名，參選的女將蔡美華、賴美連以些微差距飲恨。

民調結果出爐，張芬郁以微小的差距驚險通過，張芬郁說，這是一場非常不容易的初選，非常感謝大里霧峰鄉親支持、信任，願意讓她代表民進黨參加年底大選，她會更努力爭取贏回民進黨第2席，與市長候選人蔡其昌一起努力，贏回台中、重返執政、議會過半。

她說，也要謝謝競爭對手李天生、林德宇，新秀蔡美華、賴美連，大家一起打了一場艱辛的選戰，過程中，學習甚多，這次驚險過關，代表她必須更努力，必須突顯更多自己的特質讓外界認識，她是有經驗能做事的候選人，而選前有13名中央級民代全力推薦她，也幫助她讓更多鄉親認同。

張芬郁強調，這次捲土重來，一開始，她就遭受「又老又醜又懶惰」的耳語與其他攻擊，異常的辛苦，但是她以過去議員任內的表現打破「懶惰」耳語，奮力突顯「老」是資深經驗、能做事的象徵。

「青春大家都有，很快就過去 」，張芬郁以有圖有真相駁斥「醜」，分享一張珍藏照片，是她23歲時擔任空姐時，在日本亞細亞航空台北辦公室留影。

張芬郁表示，通過初選是承擔責任的開始，她籲請鄉親繼續支持、鞭策，讓年底民進黨3席參選人全數贏得大選。