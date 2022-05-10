台積電ADR昨天（9日）收87.3美元、大跌4.73％，股價創2020年11月3日來新低，美國費城半導體指數也狂潟5.13％，受此利空衝擊，台積電（2330）今（10）日開盤直接摜殺至505元、市值來到13.1兆元，面臨500元及13兆元雙重關卡保衛戰。台積電股價重挫，外資持續提款是最大元兇。

據CMoney資料統計，外資賣超台積電今年到5月9日止，已達到3,436.37億元，不但遠遠遠超過去年全年賣超2,274.36億元，也比前年全年賣超1,299.9億元高出1.64倍，今年才4個多月的賣超，更逼近過去二年賣超的總合（3,574.26億元）。

台積電今天一早股價直接跳水至505元、大跌15元，比去年5月12日盤中518元還低，即使今天早盤反彈上來最高至517元拉升12元也都未到當時盤中低點。今天505元盤中低點，是2021年12月16日來低點。