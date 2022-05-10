白金漢宮9日宣布，高齡96歲英國女王伊麗莎白二世因行動不便，將缺席10日國會開議大典，由長子查爾斯王儲代為發表演說，長孫威廉王子亦會出席典禮。這是女王即位以來，除了懷孕外首次缺席該儀式。

白金漢宮在儀式前夕發表聲明：「女王持續因偶發性的行動不便，經諮詢醫師後，她勉為其難決定不參加國會開議大典（State Opening of Parliament）。」聲明指：「應女王陛下要求，並徵得有關當局同意，威爾斯親王（Prince Charles）將代替陛下宣讀御座致辭。」白金漢宮還說，女王長孫、劍橋公爵兼王位第2順位繼承人威廉王子（Prince William）也將出席這場儀式。

國會開議大典通常舉辦在每年5月或6月，其中最重要的儀式就是由女王在上議院鍍金寶座宣讀政府立法計畫，兩院議員會齊聚一堂，象徵國會新會期的開始。

女王自去年10月在未經事先安排的情況下住院一晚後，即鮮少在公開場合露面，3月菲立普親王逝世周年追思會，是女王今年唯一出席王室官邸以外的公開活動；大多時間她都待在溫莎堡進行職務，包括參加線上會議及一些私人活動。白金漢宮拒絕透露女王病痛細節，消息人士指出，這項決定是9日才做出。

女王自1952年登基以來，只錯過兩次國會開議大典，分別是1959年和1963年，當時她正懷著安德魯王子（Prince Andrew）和愛德華王子（Prince Andrew）。外媒報導，女王皇冠仍將送往議會，而御座保持空缺，查爾斯王儲、康瓦爾公爵夫人卡蜜拉（Camilla）及威廉王子將坐在議員面前。這將是查爾斯王儲和威廉王子首次以國務顧問（Counsellors of State）身份出席，並由查爾斯王儲代為致詞。