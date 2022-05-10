高雄警方深夜在鼓山區華榮路與裕誠路口，發現一部白色自小客車越線停等紅燈，趨前示意靠邊停車時，該車假裝配合受檢，右轉後卻突然加速往裕誠路(南向)逃逸，員警立即尾隨並呼叫線上警力攔截圍捕，直到左營區翠華路與崇德路口才將該車攔下，員警當場將駕車的男子逮捕，並在車上起獲K他命，全案依公共危險及毒品罪嫌送辦。

男違規拒檢飆速闖紅燈，勇警尾隨攔查獲K毒。(高佩琦翻攝)

男違規拒檢飆速闖紅燈，勇警尾隨攔查獲K毒。(高佩琦翻攝)

鼓山分局龍華所警員周宥南、溫仁佑於今(10)日凌晨2時50分發現一部白色自小客車違規越線停等紅燈，趨前盤查時，開車的花姓男子(25歲)一開始假裝配合，緩緩靠右後隨即加速離去，沿途高速闖越多個路口紅燈，罔顧其他用路人安全，員警尾隨在後並呼叫線上警力加入攔截圍捕，直到左營區翠華路與崇德路口，白色自小客車遭前方停等紅燈的車輛擋住去路才停下，員警趁機喝令下車並當場逮捕，車內並無其他乘客。

警方在右前乘客座腳踏板發現一包白色粉末(毛重1.52公克)，經檢測呈現三級毒品K他命陽性反應，並在花男隨身手提包內起獲K盤及刮片，全案除依公共危險及毒品罪嫌移送外，另開具越線停車、不服稽查、闖紅燈(3件)及危險駕車等6件舉發單。鼓山分局長蔡鴻文呼籲，民眾遇到警方攔查違規時應配合受檢，切勿藉故規避盤查，避免衍生其他違規或肇事，得不償失。