衛福部長陳時中昨日透露，有可能在7月調降新冠肺炎為第四纇，屆時將不再公佈確診數，消息一出引爆許多網友怒火與焦慮情緒，而台北市議員羅智強今也在臉書發文質疑，美、德、法、日、韓等疫情嚴重的國家依然有在公布確診數，他除了狠酸陳時中，也感嘆「台灣人民真的要自求多福了」。

衛福部長陳時中昨（9日）透露，擬在7月將新冠肺炎從第五類法定傳染病降為第四類，後來在昨下午疫情記者會時，他也進一步指出，當新冠肺炎被降為第四類法定傳染病，意味著不會再公布確診數字，因為到時候就沒有蒐集相關資料，因此很難公布數目。

對此，羅智強今氣炸表示，美、德、法、日、韓等疫情嚴重國家甚至全球，有因為確診人數多而不再公布確診人數嗎？就只有台灣的陳時中說七月不再公布確診人數。羅智強痛批陳時中的防疫「真的是獨步全球，世界第一名，單日確診數正在拚世界第一，連不公布確診數也要拚世界第一」，也無奈感嘆「台灣人民真的要自求多福了」。

許多網友也在羅智強貼文下方，留言表達對陳時中此言的不滿。有網友嘲諷「不公布就不是世界第一」、「超前部署，準備選舉」。前主播郭岱軒也留言狠酸「台灣拿這種第一名的時候反而低調了」；而羅智強本人也在留言區寫下「超前部署，原來是蓋牌不報數」挖苦陳時中。