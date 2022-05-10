桃園市政府舉辦世界客家博覽會，其中世界館10日舉辦開工典禮，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌等人出席，蔡總統盛讚鄭文燦爭取最多經費打造最多建設傳承客家文化，也讓外界認為綠營積極爭取客家族群選票。蘇則說，鄭文燦在桃園執政獲得市民最大肯定，同時會對民進黨的執政更有信心，但選舉還是要很努力，從各方面來贏得人民給予執政的機會，對於接班人選這一方面要由黨部去安排。

蘇貞昌表示，鄭文燦在桃園的執政，不但連任獲得桃園市民給予最大的肯定，同時桃園的各方面建設也讓全國各地民眾都稱譽有加，相信這樣的執政成績會給桃園市民帶來幸福，同時會對民進黨的執政更有信心。但是在他接受媒體聯訪時，卻遇到無黨籍中壢區市議員參選人毛嘉慶攪局，他以宣傳車大聲公批評中央與桃市府花龐大經費為選舉綁樁，也讓蘇的聯訪草草結束。

對於接班人鄭文燦則說，民進黨有自己的步調跟機制，會尊重這個步調跟機制來決定這個人選，不過相信桃園在改變、在進步，市民的認同感也會非常強。