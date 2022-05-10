花蓮大西瓜產季每年從5月開跑，今年氣候影響，瓜果較小，且裂瓜狀況頻傳，因此整體收成較往年減少3成，而每顆價格漲幅近2成，由於品質不變，依然搶手。（羅亦晽攝）

花蓮大西瓜產季每年從5月開跑，今年氣候影響，瓜果較小，但品質不變，依然「沙、脆、甜」，相當好吃。（羅亦晽攝）

炎炎夏日，來口清甜多汁的大西瓜好消暑，花蓮大西瓜產季每年從5月開跑，今年氣候影響，瓜果較小，每顆的價格也因收成較往年減少3成而漲幅近2成，由於西瓜品質不變，依然「沙、脆、甜」，相當搶手，農會單位也向消費者喊話「今年要吃西瓜手腳要快，產量真的很少」。

花蓮大西瓜栽種品種主要為「華寶西瓜」，第一期產季往年約於5月中、下旬開跑，產期約1個月。由於「華寶西瓜」熟成需達累積溫度千度，因此縣內盛產的大西瓜會從較炎熱的南區玉里鎮開始，接著是中區瑞穗鄉、鳳林鎮，最後再由北區壽豐鄉壓軸。

不過今年氣候異常，縣內西瓜整體收成較往年少上許多，玉溪農會總幹事蔡宗翰指出，去年天時地利，玉里西瓜可謂大豐收，收成率高達8至9成，今年因3月授粉期陰雨綿綿，天氣忽冷忽熱，收成率僅剩5至6成，較往年平均減少3成。

蔡宗翰還說，今年西瓜重量也較歷年輕，過去每顆都能超過30斤，今年約在30斤左右，不過品質依然不變，近日趁進瓜期間試殺發現每顆依然多汁清甜，但也因為收成少，今年價格會比較高，去年一顆30斤的西瓜售價約在550至600元間，今年一顆大概會落在700元左右，漲幅近2成。

壽豐鄉農會總幹事黃啟祥表示，今年南部與南區玉里鎮的西瓜於3月授粉之際霪雨霏霏，裂瓜情況嚴重，因此壽豐與鳳林2處的瓜農，將授粉時間往後延至3月底至4月初，結果比較好，盤商主要也將採購放在壽豐、鳳林瓜田一帶。

黃啟祥坦言，今年西瓜產量確實較歷年少，重量也較往年相差3至5斤，但品質好、產量少，價格也會相對高，目前民眾宅配詢問度相當踴躍，訂單一波接著一波，只能呼籲消費者「要吃西瓜手腳要快，因為產量真的少，很快就會售罄」。

此外，花蓮縣政府往年都會推出「線上下訂、產地直送」服務，增加西瓜農建立消費客群的機會，今年除維持線上購物服務，即起至6月30日止，只要購買「2022花蓮西瓜節型錄」內的西瓜，就有機會將價值高達6萬元大禮抱回家，詳情可至「2022花蓮西瓜節」官網查詢。（https：／／www.2022hualienfruit.com.tw／watermelon／news）