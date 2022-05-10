新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指會中心指揮官陳時中表示，評估7月下旬將新冠肺炎由「第5類傳染病」降至「第4類傳染病」，不再公布確診數。中廣董事長趙少康今批評，陳逃避責任想落跑去選舉的「先期部署」，令人嘆為觀止。

趙少康質疑，假借降一級就裝傻不公布疫情，是掩耳盜鈴、鴕鳥，是替陳時中要競選掃除障礙；以為不公布每日確診人數，不知道中重症及死亡數字，就當疫情已經過去，這就叫製造假象、自欺欺人。

趙少康呼籲，台灣疫情才剛開始爬坡、亂成一團，民進黨政府最好還是卯足勁做好防疫工作，不要口罩、疫苗、快篩、藥品、病房全都慢半拍落後部署，卻對如何逃避防疫責任、跳船參選，等不及要先期部署，讓世界看笑話。

趙少康舉例，美日歐新港就算走到疫情下坡階段，還是會公佈確診數字，讓大家知道疫情進展狀況，國內7月不論是否是疫情高峰，指揮中心還是必須公布確診人數，讓聰明靈活的台灣人根據每天確診人數調整社交活動。