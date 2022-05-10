由前台南縣長蘇煥智創立的政黨台灣維新，這次再度投入2022九合一選舉，也採公開海選方式，徵求2022地方公職參選人。

2020大選前，2019年第三勢力政黨紛紛成立，被稱為台灣有史以來最多政黨角逐不分區立委的一次，加上國民黨與民進黨，共有19個政黨、216人搶占34個不分區席次。

當時除了台北市長柯文哲宣布組「台灣民眾黨」、獨派團體成立「喜樂島聯盟」、陳水扁的「一邊一國行動黨」，蘇煥智也宣布成立「台灣維新」全力衝刺政黨票，當時提名台大教授賀德芬、總統府原住民族歷史與轉型正義委員會委員萬淑娟Uma Talavan、筆名白聆和沙漠魚的台語文創作者曾吉郎等9人，蘇煥智則名列最後一名。

不過隨著2020大選結束，民進黨完全執政，除了民眾黨存活下來，其他第三勢力幾乎沒有繼續運作；時代力量公職相繼退黨，幾近分崩離析，台灣基進唯一立委陳柏惟也遭罷免，僅剩柯文哲領軍的民眾黨，「經營的風風火火」。

台灣維新當時政黨得票率僅0.08 ％，僅次於台澎黨，名列16名，不過今年底選舉捲土重來，蘇煥智今在臉書發布「台灣維新公開徵求 2022地方公職參選人」訊息；蘇煥智指出，「台灣維新」的創黨宗旨，就是要推動「台灣維新運動」，以推動台灣政治、經濟、社會的革命，成為公平、正義、均富的社會。

他說，要解構臺灣「中央集權集稅體制」，推動財稅、權力下放，朝向扁平化小政府，並解除政府過度干預及管制，達到活化民力的目的。

他指出，同時推動「地方選舉比例代表制」，及開放地方政黨，改革當前買票黑金政治，讓居民可以直接參與公共事務，振興地方活力及國家經濟。

他強調，保障全民基本收入，小孩國家養，人人有屋住，建構老人、身心障礙、長照等完善社會安全福利體系，讓人人過一個安心有尊嚴的生活，成為公平、正義、均富的社會。

蘇煥智表示，這條路並不是好走的路，需要更多的力量，在此向大家送出一份邀請，如果對台灣的維新有所想像，並具備實踐的熱情，歡迎加入，一起為之努力。