運發局長侯尊堯今（10）日澄清是誤會，事實上，市府已有漸進式計畫，針對台鋼雄鷹提出的場地、交通、住宿、行銷等問題，一一想辦法解決。（柯宗緯攝）

中華職棒第6隊「台鋼雄鷹」落腳高雄，以澄清湖棒球場為主場。高市議員林于凱建言，有「LaNew熊」出走的前車之鑑，要求高市府運發局超前部署資源媒合及行政協助，未料卻得到回覆「期待台鋼應該怎麼做」，令他痛批對牛彈琴，「乾脆改為收發局」，專門收發公文。

對此，運發局長侯尊堯今（10）日澄清是誤會，事實上，市府已有漸進式計畫，針對台鋼雄鷹提出的場地、交通、住宿、行銷等問題，一一想辦法解決，「兩年內，你做不到的，我來做！讓台鋼雄鷹有家的感覺」，短期修繕由市府給予協助，也請台鋼雄鷹多規畫基層活動，建構良好的屬地主義關係與球員居住環境。

侯尊堯說明，場地方面，明年為二軍，在沒有收益下，台鋼不太可能承租整年，最快也要後年才會承租照顧澄清湖棒球場，未來雙方有共識會朝「桃園模式」進行。另他也預告，未來會有「大計畫」，除了高捷黃線外，還有大型聯開案，預計引進商場，滿足球迷的休閒育樂。

台鋼雄鷹職業棒球隊以高雄作為大本營，為了籌組新軍，6月13、15日將於澄清湖棒球場舉辦「台鋼雄鷹職業棒球隊2022年新人測試會」，作為深耕經營高雄、落實屬地主義的第一步。

不過，林于凱日前質詢時提到，LaNew熊出走的關鍵，包括球場認養成本高、主場交通不便；後來義大犀牛進駐後，改採單次租借球場，但澄清湖球場維護整理、以及交通不便，仍然是一大問題。

林于凱指出，Lamigo進駐桃園後，桃園市政府以《促進產業升級》活化公有資產的方式跟Lamigo簽約，場租相較澄清湖大幅降低；另在行政協調上盡全力協助，如2018年二連霸後，隔天即在桃市府協助下，進行封街遊行。

林于凱向運發局建議，不要重蹈過去的球場經營模式、捷運黃線通車前的交通便利性、以及如何協助台鋼帶動高雄屬地主義的職棒球迷養成、二軍訓練場地的提供、結合高雄基層棒球發展課題，來預作規畫思考。

針對林于凱建議，運發局僅書面回應：「積極媒合企業贊助，共同攜手強化體育發展」，令他傻眼說，得到一篇作文比賽的回覆，更離譜的是「對職棒第六隊的資源媒合及行政協助，完全沒有想法，這才真正令人堪憂！」他好像是對牛彈琴，恐再次讓高雄球迷從期望到失望，「我是建議運發局改為收發局就好，專門做公文收發」。