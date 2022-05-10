知名旅遊和休閒娛樂電商平台Klook宣布與KAYAK擴大整合，讓全球旅遊搜尋引擎KAYAK的眾多用戶，都能搜尋到整個亞太地區最豐富完整的旅遊景點和觀光體驗。

KAYAK運用Klook強大的在地旅遊商家資源，讓用戶能夠在KAYAK「當地體驗」頁面中，無縫搜尋全亞太區最棒的旅遊景點；透過與Klook整合，在超過49萬種體驗、橫跨1,000個目的地中，挖掘各式各樣新奇有趣的體驗活動。

KAYAK副總裁暨亞太區總經理Elia San Martin表示，KAYAK擴大與Klook的整合，讓KAYAK用戶能輕鬆探索更多不同的景點與體驗，並且隨著亞太區旅遊產業復甦，進一步提供旅客較以往更豐富的旅遊方案。

自去年成功整合租車服務 ，KAYAK的用戶便能透過Klook全亞太區最大的租車資源，在超過9,000個目的地、500個租車合作夥伴獲取租車服務。

Klook全球行銷副總裁Marcus Yong表示，Klook與KAYAK建立全球整合關係，藉由強化雙方的API串接，為後疫情時代的全球旅客帶來更流暢的租車與旅遊搜尋體驗。隨著亞太各國邊界解封，現在正是我們站在旅遊產業前端、引領產業復甦的大好時機，特別是越來越多來自美國和歐洲的旅客透過KAYAK搜尋亞洲地區的旅遊活動，藉此擴大整合，共同強化旅遊市場反彈的成長動能。

Klook與KAYAK雙方預期將展開一系列聯合行銷計畫，向用戶介紹更多亞太地區的各種旅遊方案與優惠。