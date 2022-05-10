6歲女童日前因發燒確診新冠肺炎，因為輕症的緣故，由媽媽陪伴居家照護，但退燒兩天後，女童突然小腿疼痛，無法站立、行走，一開始媽媽以為是抽筋，替女兒按摩雙腳，雖然稍有舒緩，但仍然沒辦法站立跟行走，隔天掛了台北慈濟醫院視訊門診，在醫師建議下到急診收治，診斷診斷為染疫後併發「橫紋肌溶解症」。

收治女童的慈濟兒科醫師吳秉昇抽血發現，女童血液中的磷酸肌酸激脢（CPK）高達6900 U/L（正常值小於300U/L），診斷為染疫後併發的「橫紋肌溶解症」，為避免併發急性腎衰竭，醫療團隊即時以點滴輸注大量生理食鹽水，補充水分，幫助代謝，隔天女童腳痛情形大幅改善，已能下床行走，3天後恢復活力，返家隔離。

吳秉昇表示，當肌肉受到外力影響，導致人體橫紋肌細胞被破壞，橫紋肌裡的酵素跟產物跑到血液裡，造成肌肉劇烈疼痛、腫脹、無法行走，就是「橫紋肌溶解症」，常見於激烈運動或病毒感染。

吳秉昇指出，過去流感病毒被認為會侵犯肌肉組織，所以臨床常有流感併發橫紋肌溶解症的病例，而新冠病毒併發橫紋肌溶解症的案例報告，雖然在文獻上有出現過，但很罕見。正常情況下，肌肉酵素不會大量出現在血液中，一旦大量肌肉酵素進入血液，必須靠腎臟代謝才能排出體外，若未及時發現、補水，導致代謝廢物阻塞在腎臟，就會出現尿量減少及茶色尿液、電解質失衡，嚴重可能導致急性腎臟衰竭。

目前兒童的橫紋肌溶解症並無標準治療方式，所以大量補水是必要的，如此才可避免體內廢物堆積腎臟，引發急性腎衰竭。以女童為例，視訊門診中，醫師請女童站起來，但她因為劇痛無法站立，而非無力造成，所以初步排除神經系統造成的無力情況，懷疑是肌肉的問題，而建議就醫。到院後，醫療團隊先給予500C.C的生理食鹽水，之後給予平常兩倍量的輸液，藉此增加病人排尿量，加上臥床休息，適切治療下，女童又能活蹦亂跳了。

吳秉昇提醒，發病初期的照顧最重要，若孩子剛開始發高燒，家長可先規則使用退燒藥觀察，並補充水分，正常情況下兩三天即可退燒恢復，但若高燒超過48小時、超過12小時未進食、脫水、抽筋、意識不清、呼吸喘或胸悶胸痛、唇色發白或發紫等危險徵兆，則要就醫治療。

此外，吳秉昇也提到，新冠肺炎造成的橫紋肌溶解症，無論成人、小孩都相當罕見，而且出現在急性症狀改善之後。因為居家照護就醫不便，容易被家長忽略而未能及時就醫。所以染疫後，即使退燒且臨床症狀慢慢改善，但雙腳出現劇烈疼痛、無法站立或伴隨尿液減少的情形，就要盡速尋求醫療協助。