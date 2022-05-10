由WANDA CINEMAS GAMES代理的純正武俠戰前策略RPG手遊《秦時明月：滄海》，於即日起至5月17日展開為期一週的Android版本限量刪檔測試，在遊戲中，玩家可透過沉浸式劇情，重回百家爭鳴的大秦時代，於亂世之中，體驗肆意灑脫、情深義重的江湖故事。

百家爭鳴 重回大秦

跌宕起伏的劇情，爾虞我詐的江湖紛爭，讓玩家夢回大秦，與江湖豪俠們一起踏山河，平紛亂，一覽百家風華。面對友情、親情、愛情之間的對立，在俠義和權利之間的衡量，能否守住初心，加入《秦時明月：滄海》江湖沉浮，一劍縱橫！

戰前策略 放置戰鬥

擁有五大陣營「秦」、「群雄」、「百家」、「豪俠」、「陰陽」、五種陣型、以及七種攻擊範圍，千變萬化的戰前策略，體驗排兵佈陣，指點江湖的樂趣。輕鬆放置戰鬥方式，享受最純粹的佈陣快樂。

豪俠養成 多維體系

遊戲中有8個培養角色的系統，根據喜好與玩法進行階段性培養，英雄成長不再受限於門派、職業限制。高度自由化的多元培養體系，讓玩家進入一個自由、純粹的武俠世界。

豐富玩法 江湖歷練

遊戲提供千機閣、蜀道迷廊、幻音疊嶂幻等多種玩法，每一次歷練，都能獲得不同的遊戲體驗。江湖之大，奇遇不斷，江湖歷練之旅，將不再枯燥。

獨創玩法 機關獸協作

與知心好友一同上路，不如機關獸在旁。在《秦時明月：滄海》中，機關獸是玩家的重要戰友，通過各種機關獸的幫助，玩家可逐步增強自己戰力，同時還能提供不同屬性加成。