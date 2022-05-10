臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

高嘉瑜問綠高官「手上是否有快篩」 朱澤民神回：可以跟他借

民進黨立委高嘉瑜昨日（9）質詢主計總處主計長朱澤民、審計長陳瑞敏與疾管署副署長莊人祥，詢問他們「手上是否有快篩試劑？」朱稱自己身體好不必去搶，卻又補一句「如果真的我也需要，剛才莊（指莊人祥）說他手上還有，我會跟他借」，引發熱議。大批網友對高表示「謝謝」，並紛紛為高請命，希望民進黨不要圍剿她。

立院財政委員會昨日排定快篩亂象專案報告，高嘉瑜一上台質詢，就問官員們「現在手上有快篩嗎？」朱澤民首先回答：「我目前身體感覺很好，所以我不會去搶快篩劑。」莊人祥則回答：「我太太有買，我先前也有買過，但是有用掉了。」

高嘉瑜強調，朱澤民已73歲屬高危險族群，還是建議手上要有一劑，朱則回應：「我身體好不用去搶。」不料朱隨後又補一句：「我個人認為我沒有必要我不會去，如果真的我也需要，剛才莊（指莊人祥）說他手上還有，我會跟他借。」為怕莊人祥遭質疑擁「特權快篩」，朱又特別再強調：「我是跟他（指莊人祥）要私人的篩劑。」

此消息引發熱議，網友紛紛湧入高嘉瑜臉書、《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「謝謝高委員，站在小百姓立場，來看待這場疫情我們所需要的相關防護物資，且有效率提出您的看法及做法」、「謝謝高嘉瑜，我們已經看不下去官僚體系與官僚話了」、「謝謝高委員，也希望民進黨正視老百姓的心聲，不要圍剿說出真話的人」、「嘉瑜壞壞喔！小心等等又被自家人開轟了，我們給妳撐腰」、「高委員才是人民期待的好立委，民進黨別錯打忠良了」。