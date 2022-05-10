太獵奇！大陸廣西省一名管姓男子日前晚上睡覺時，突然接獲愛車賓士被警方開罰的訊息，他調閱監視錄影帶才發現，自己的車竟每到晚上就會被名男子「借開」，一周內偷開5次，憤而報警求助。

據陸媒《網易新聞》報導，家住廣西省柳州的管姓男子，日前收到警方寄送的不按道路行駛、超速等罰單，但細看開罰時間他早已就寢，實在不明白罰單怎會憑空而降，經調閱監視器畫面才發現有名男子每到深夜，就偷開他的賓士出門，管男還發現車上的黃金項鍊遭竊，遂報警處理。

警方獲報後，發現管男的車輛有定位功能，請管男留意車輛定位，一移動就立刻報警處理，守株待兔之下竊賊於本月5日再次上門，被警方逮個正著。

涉嫌竊盜的31歲石姓男子向警方供稱，上月27日在停車場隨機尋找行竊目標，發現管男的賓士車沒鎖，還將鑰匙放在車內，他才起心動念在1周內偷開5次，為了不讓管男發現，他都會將車停回原本的車位，沒想到違規罰單讓事跡敗露。警方指出，因石男坦承犯行，後續將依法究辦，釐清案情。