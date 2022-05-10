洋基賈吉(右)滑回本壘攻下致勝分。（美聯社）

洋基10日在系列賽最終戰以1比0完封遊騎兵，本季第20勝入袋，但是唐納森（Josh Donaldson）、勒馬修（DJ LeMahieu）兩人的散漫態度引起球迷不滿。唐納森在第6局擊出內滾時低頭慢步跑向一壘，當時游擊手席格（Corey Seager）沒把球接好，但是唐納森跑太慢被封殺，白白浪費了上壘機會，勒馬修第8局居然也重演相同的動作。

Corey Seager bobbles this ground ball but Josh Donaldson doesn't beat it out pic.twitter.com/v2WaKywSWn — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) May 9, 2022

引起外界質疑的還有洋基總教練布恩（Aaron Boone）的態度，他賽後只是輕描淡寫地帶過。布恩說：「當你散步被抓到的時候，你自己也會知道。勒馬修那次無關緊要，但是唐納森很可能漏看了。我想跑壘的步伐是相當重要的，必須確保大家都正確地跑。他們知道自己犯錯了，我還沒跟他們說。」

當時唐納森出棒之後就懊惱地低下頭甩棒，如果他一開始就有抬頭看球，他就可以發現席格沒接好，全力衝刺是有機會上壘的。特別是雙方陷入投手戰，在0比0的僵局還如此散漫。球迷批評布恩不敢管教球員，雖然勒馬修平時都很認真，但也不該成為他放任不管的藉口。

洋基左投柯提斯（Nestor Cortes）此戰再度展現強大壓制力，7.1局無失分，送出11張老K，並且前7局演出無安打，自責分率降至1.41。但是柯提斯沒拿到勝投，洋基第8局才由賈吉（Aaron Judge）、雷佐（Anthony Rizzo）連續安打突破僵局，多虧賈吉從一壘狂奔回本壘拿下致勝1分。