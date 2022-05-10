JR東日本大飯店台北春夏線上旅展開跑，即日起至6月13日祭出年度超值餐飲與住宿優惠，鉑麗安全日餐廳自助餐券、凱華樓中華料理黃袍北京烤鴨券皆推出買三送一，此外還有HAYASE日本料理懷石料理餐券、月台町下午茶券、漢堡券等。搶攻暑假前優惠趁現在，都會客房一泊一食、一泊二食等住宿券買十送一，即日起至JR東日本大飯店台北官網可下單購買。

由日籍總主廚主持的Brilliant鉑麗安全日餐廳，以異國料理及日本東北的經典料理為主要特色。鉑麗安全日餐廳五月份一品料理推出帝王蟹外，餐檯菜色還有威靈頓牛排、孜然羊排、北海道成吉思汗烤肉、愛知縣的鰻魚飯、九州豚骨拉麵、沖繩水雲醋等。此次線上旅展推出饕客優惠「鉑麗安平日自助餐券」買三送一超值價4,800元（原價5,920元+10％），與親朋好友團購優惠還有買十送四超值價16,000元（原價20,720元+10％）。一樓大廳酒吧PLATFORM月台町也推出平日下午茶1,190元（原價1,400元+10％）及漢堡套餐券700元（原價830元+10％），豐富多樣。

榮獲中華與歐洲廚藝金牌榮耀的凱華樓中華料理，一口氣推出適合闔家團圓、聚餐、尾牙的超值優惠券，招牌料理「黃袍北京烤鴨」單張2,380元（原價2,880元+10％）、買三送一8,640元，「磐龍宮殿御膳」雙人套餐3,088元（原價3,960元+10％）、「中唐燒尾鴨合宴」四人套餐7,999元（原價9,999元+10％），絕對超值。

HAYASE日本料理餐廳則由來自日本東北仙台大都會飯店的HAYASE餐廳料理長-郡司行雄來台駐點，餐廳以仙台早期城堡小鎮為主題設計，餐廳內設有懷石料理區、割烹用餐櫃區、鐵板燒用餐區，此外另有六個分別可容納四名到八名的包廂可供使用。此次推出割烹懷石料理午餐套餐兩客4,600元（原價4,960元+10％）及鐵板燒料理和牛午餐套餐兩客6,600元（原價7,000元+10％），搶優惠就趁現在。

JR東日本大飯店台北的住宿券亦優惠盡出，「都會客房一泊一食住宿券」優惠價3,400元、「都會客房一泊二食」住宿券5,800元，可享鉑麗安自助式晚餐，此外還有「行政尊榮客房一泊一食住宿券」含兩客早餐及行政酒廊禮遇，優惠價5,200元，相約朋友、同事一起團購還享住宿券買十送一。