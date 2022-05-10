LINE GAME旗下經典熱門農場手機遊戲「LINE 熊大農場」宣布與「蠟筆小新」自今日（5/10）起展開第二彈合作！這次小新和野原家與春日部防衛隊們將穿著來自世界各地的特色服裝出現在遊戲裡，合作期間除了有各種限定的角色小夥伴與原創裝飾之外，還將推出最受到農友們喜愛的任務貼圖活動，玩家只要在活動期間內完成指定的遊戲任務，即可免費下載16張超可愛的蠟筆小新貼圖。大家快來熊大農場一起開心每一天！

【蠟筆小新第二彈合作期間】2022年5月10日(二) 10 : 00～6月9日(四) 09 : 59

●「蠟筆小新」階段獎勵扭蛋登場！

【活動期間】5月10日(二) 10 : 00～6月9日(四) 09 : 59

活動期間內登場的扭蛋活動中將會出現包括「西班牙小新」、「西班牙小葵」、「法國肥嘟嘟左衛門」等本次合作的限定角色。依照扭蛋的次數還可以再獲得額外獎勵裝飾，最終階段的獎勵為「瑞士小白」小夥伴，大家快來把這些可愛的小夥伴與裝飾帶回自己的農場呦！

「蠟筆小新」階段獎勵扭蛋登場，依扭蛋次數還可獲得額外獎勵

●「蠟筆小新」任務貼圖

【活動期間】5月10日(二) 10 : 00～6月9日(四) 09 : 59

廣受農友們喜愛的任務貼圖活動即日起在熊大農場遊戲裡登場：一共16張超可愛實用的蠟筆小新合作限定貼圖，玩家只要在活動期間內到達等級8並且完成10趟遊戲裡的貨車任務，就可以免費下載這套既可愛又實用的貼圖。

完成任務免費下載蠟筆小新貼圖

●「蠟筆小新荷蘭之旅組合包」

【活動期間】2022年5月10日(二) 10 : 00～6月9日(四) 09 : 59

各位喜歡蠟筆小新的農友們注意了！這次合作活動推出了「蠟筆小新荷蘭之旅組合包」，組合包裡包含「荷蘭妮妮」小夥伴、「野原家和風車」裝飾及一張「合作限定精選扭蛋券」，在活動期間使用此扭蛋券時，合作角色出現的機率與「蠟筆小新」階段獎勵扭蛋相同，每人限購1組，大家快來和小新一同暢遊風情萬種的荷蘭！

蠟筆小新荷蘭之旅組合包販售中

●一起來挑戰！「蠟筆小新第二彈」列車排名賽開跑！

【活動期間】2022年5月10日(二) 10:00～5月19日(四) 09:59

《LINE 熊大農場》將在限定期間內舉辦「蠟筆小新第二彈」列車排名賽的全球活動！玩家們透過完成指定貨物的列車運送任務，即可累積積分來爭取名次，將有機會獲得合作限定「墨西哥小新」小夥伴等獎勵，一定要踴躍參加喔！

「蠟筆小新第二彈」列車排名賽開跑，邀請全球農友一起上車獲得合作限定獎勵！

●【預告】「向日葵班的點心教室」登場！

【活動期間】2022年5月19日(四)10:00～5月26日(四) 09:59

「向日葵班的點心教室」期間限定登場！只要製作出各種巧克比就可以到「吉永老師的交換商店」來兌換特別的合作道具。把「蠟筆小新：世界之旅」的角色設置在欄位中，還能夠讓角色使用能力來幫忙生產巧克比，農友們一起來蒐集超可愛的小夥伴與裝飾吧！

●【預告】「外星機器人現身」活動登場

【活動期間】2022年5月26日(四)10:00～6月2日(四) 09:59

外星機器人入侵農場了！請在限制時間內快速連續點擊遊戲畫面就能打倒外星機器人，並可依據累積的傷害數值來獲得特別道具，把「蠟筆小新：世界之旅」的角色設置在輔助欄位中，可以提升對外星機器人的攻擊力！跟著康達姆機器人還有蠟筆小新一同打倒外星來的神祕機器人！

邀請所有農友們一起來盡情享受本次熊大農場與《蠟筆小新》的合作！

註：遊戲內容與相關活動請以遊戲內最新公告為準。

關於《LINE 熊大農場》

《LINE 熊大農場》是款玩家可和LINE的人氣角色「熊大」一起讓農場不斷成長的農場遊戲。除了開拓土地、增加各種設備與居民以外，玩家還可以在田地種植並採收作物，或是飼養雞或牛來販售雞蛋與牛奶並獲得收入。玩家更能藉由收入來進階擴充農場並增添各種設備、商店來打造只屬於自己的農場。遊戲自2015年12月10日上線以來就因其輕鬆有趣的風格，以及服裝與個性相當豐富的「熊大」們而受到各年齡層玩家們的支持，全球下載次數於2016年11月28日便超過1,000萬次。