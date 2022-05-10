防疫政策大亂，民怨四起，台灣民意基金會董事長游盈隆今表示，與前副總統陳建仁虛心坦承政府準備不足，指揮官陳時中霸氣外露，且霸到毫無道理的程度。此時的陳時中和兩年前疫情剛起時阿中指揮官已判若兩人，頗有清朝年羹堯的樣子。

游盈隆今指出，「台灣兩年多防疫，成也阿中，敗也阿中嗎？」這波疫情何時了？陳時中說，「大概5月底6月初，是高峰，7月多大概往下走。」這究竟是基於科學，還是一廂情願的想望？但醫界沒有共識，就有醫界大老認為恐怕要到9月才趨緩。

他說，過去三天，確診人數天天破4萬，台灣5月9日單日一舉登上世界第一，根據美國約翰霍普金斯大學長期統計資料，以最近28天估計，本來世界排名150名以後的台灣，過去28天狂飆，已超越巴西，和泰國在伯仲之間，進入世界前12名。

他說，這根本就是一場惡夢，但也是活生生的事實，中重症和死亡人數很短時間內破千，全台藥局前買快篩試劑人龍再現，不分老少，苦難與恐懼持續擴散中。

他指出，超商八大通路昨天上午也能販售快篩試劑，這是政府試圖撲滅全台民眾怒火的努力，也代表甫實施11天的快篩實名制政策的重大修正。但超商通路價格太高，導致販售成效欠佳，顯然並沒有立即解決快篩之亂。

他說，陳建仁是蔡總統最倚重的防疫專家，5月9日接受英國衛報訪問，坦承「政府在快篩試劑上準備不足」，一語戳破蘇貞昌與陳時中「快篩試劑足夠」的強辯之詞。此外，蔡總統近期三番兩次強調政府已購買一億劑的說法，亟欲安撫民心，但恐華而不實。

他認為，種種跡象顯示，蔡政府決策官員這次嚴重低估Omicron病毒爆發力，造成對人民健康與生命的傷害，以及社會與經濟生活的全面衝擊，難辭其咎。

他表示，或許，陳時中已經累了，兩年多艱困的防疫工作，就算是鐵人也會倒，陳其實已立下不少汗馬功勞，為台灣博得「台灣是全球最安全地方」的美名，台灣人會記得。

但他認為，此時此刻，面對具有毀滅性的疫情危機，陳時中應展現「以天下蒼生為己任，置個人禍福於度外」的非凡氣度、智慧與勇氣，虛心超越官僚行政體系的本位主義，充分反省檢討近期相關防疫作為與不作為的得與失，對與錯，才真正對得起國人，未來的路才能繼續走下去。