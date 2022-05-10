台中港12號風車附近，今天上午發現有一具浮屍；經台中港務消防隊與海巡人員打撈上岸，目前正由相關單位進一步追查死者身分。(台中港務消防隊提供)

台中港12號風車附近，今天上午發現有一具浮屍，經台中港務消防隊與海巡人員打撈上岸，目前正由相關單位進一步追查死者身分，和調查落海等相關原因中。

警方指出，台中港務消防隊今天早上9時49分，接到台中市消防局通報，台中港7號風車外海有浮屍，請台中港務消防隊前往支援；該隊即派遣防風林分隊出勤前往協助。

台中港務消防隊等各界全力協助後，於10時29分將遺體打撈上岸，因浮屍位置在台中市的轄區，後續交由台中市消防局進行處理，並由當地警方調查死者身分及釐清相關死因中。